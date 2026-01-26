Milan zostawia furtkę otwartą. Przyszłość gwiazdy niepewa

Christopher Nkunku zaczyna wreszcie pokazywać jakość w barwach Milanu, ale jego przyszłość wciąż nie jest w stu procentach przesądzona. W końcówce zimowego okna klub nie wyklucza żadnego scenariusza, twierdzi Calciomercato.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan analizuje przyszłość Nkunku przed zamknięciem okna

Milan po trudnym początku sezonu widzi coraz więcej pozytywów w grze Christophera Nkunku. Napastnik uporał się z problemami adaptacyjnymi i zdrowotnymi, a w ostatnich tygodniach zdobył cztery bramki. Dwa gole padły w meczu z Hellasem Verona, po jednym przeciwko Fiorentinie oraz Como z rzutu karnego. To sygnał, że zawodnik wraca do rytmu.

Nkunku wciąż jednak nie jest na poziomie, którego oczekiwano po piłkarzu sprowadzonym z dużymi ambicjami. Ostatnie spotkanie z Romą pokazało, że brakuje mu jeszcze pełnej swobody w grze. Dotyczy to zarówno decyzji boiskowych, jak i pewności siebie w kluczowych momentach.

Po fiasku rozmów z Fenerbahce zawodnik publicznie podkreślił na antenie DAZN, że chce zostać w Mediolanie. Massimiliano Allegri oraz Igli Tare doceniają postęp i są zadowoleni z odpowiedzi byłego gracza Chelsea. To jednak nie wystarcza, by całkowicie zdjąć go z rynku. Milan nadal monitoruje sytuację i jest gotowy wysłuchać propozycji.

W kontekście składu Nkunku jest ważnym elementem, ale nie kluczowym. W ofensywie Rossoneri mają Rafaela Leao, Christiana Pulisica oraz Niclasa Fullkruga, co daje trenerowi różne rozwiązania. Dlatego klub zachowuje elastyczność.

Na dziś większe są szanse na pozostanie Francuza w Milanie niż na jego odejście. Rynek potrafi jednak zaskakiwać do ostatnich godzin. Fenerbahce na razie wycofało się z rozmów, ale zainteresowanie płynie także z Premier League.

