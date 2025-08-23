AC Milan w ostatnich dniach okienka może sprzedać zawodnika do Atalanty Bergamo. Yunus Musah znalazł się bowiem na celowniku drużyny prowadzonej przez Ivana Juricia - przekazuje Nicolo Schira.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Emerson Royal oraz Yunus Musah

Yunus Musah może wzmocnić Atalantę Bergamo

AC Milan w tygodniu rozpoczął zmagania w sezonie 2025/26. Podopieczni Massimiliano Allegriego pokonali Bari rezultatem 2:0 i awansowali do kolejnej rundy Pucharu Włoch. Teraz przed Rossonerimi dużo trudniejsze wyzwanie. W sobotni wieczór zmierzą się z Cremonese w ramach 1. Kolejki rozgrywek Serie A. Mediolańczycy z pewnością chcą rozpocząć kampanię ligową od zwycięstwa.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że AC Milan wkrótce może rozstać się z Yunusem Musahem, który nie znajduje się w planach klubu. Jak się okazuje, pomocną dłoń do Rossonerich może wyciągnąć ich lokalny rywal. Reprezentant USA znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Atalanty Bergamo.

Włoski dziennikarz zdradza, że La Dea jest gotowa sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Yunusa Musaha. Klub z Gewiss Stadium planuje zaoferować AC Milanowi aż 25 milionów euro. Jest to olbrzymia kwota, biorąc pod uwagę, że Amerykanin dotychczas nie podbił Serie A. Atalanta Bergamo jednak wierzy we wszechstronność pomocnika.

Yunus Musah reprezentuje barwy AC Milanu od 2023 roku. Włosi zapłacili wówczas Valencii za jego transfer ponad 20 milionów euro. Dotychczas reprezentant USA rozegrał 80 spotkań w barwach Rossonerich. Pomocnik nie ma na koncie trafienia i może się pochwalić jedynie pięcioma asystami.