Milan usłyszał nie od Juventusu. Zmienił cel transferowy

AC Milan planuje wzmocnienie środka obrony przed kolejnym sezonem Serie A. Według Tuttosport klub z Mediolanu otrzymał odmowę ze strony Juventusu ws. transferu Federico Gattiego i skupił uwagę na innym nazwisku.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan szuka stopera, Gila wyrasta na główny cel

AC Milan notuje bardzo solidne liczby w defensywie, ale nie rezygnuje z planów wzmocnień. Po 23 kolejkach Serie A zespół stracił 17 bramek i ma trzecią najlepszą obronę w lidze. Lepsze statystyki mają tylko Roma oraz Como. Mimo tego sztab sportowy uznał, że na przyszły sezon potrzebny jest dodatkowy stoper.

Pierwszym wyborem był Federico Gatti. Jak informuje Tuttosport, w ostatnich dniach z Mediolanu wykonano telefon do Turynu z propozycją wypożyczenia z opcją wykupu. Juventus odpowiedział jednoznacznie. Transfer nie wchodzi w grę. Po odejściu Daniele Ruganiego do Fiorentiny klub nie mógł pozwolić sobie na kolejne osłabienie defensywy. Temat nie jest jednak definitywnie zamknięty i może wrócić w kolejnych miesiącach.

W tej sytuacji Milan skupił się na innym profilu. Na szczycie listy życzeń Igli Tare znalazł się Mario Gila. Hiszpański obrońca jest związany z Lazio kontraktem do czerwca 2027 roku, ale rozmowy o przedłużeniu utknęły w martwym punkcie. Zawodnik nie jest zainteresowany nową umową.

Lazio nie chce dopuścić do odejścia piłkarza za darmo i planuje sprzedaż po zakończeniu sezonu. Gila trafił do Rzymu w 2022 roku z Realu Madryt za 6 milionów euro. Klub z Hiszpanii zachował jednak 50 procent z przyszłego transferu. Od tamtej pory stoper rozegrał 107 spotkań i zdobył dwie bramki. Zainteresowanie Hiszpanem jest spore. Poza Milanem jego sytuację monitorują Inter, Atletico Madryt oraz Bournemouth.

