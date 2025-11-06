Milan rusza po nowego napastnika. Na celowniku młoda gwiazda

AC Milan rozgląda się za wzmocnieniem ataku przed zimowym oknem transferowym. Jak podaje "Calciomercato", klub bacznie przygląda się Mateo Pellegrino, który w sobotę zagra przeciw Rossonerim w barwach Parmy.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Pellegrino głównym celem Milanu na zimowe mercato

AC Milan kontynuuje poszukiwania nowego środkowego napastnika. Najbliższy mecz ligowy z Parmą ma być dla działaczy z Mediolanu okazją, by z bliska przyjrzeć się jednemu z najciekawszych młodych snajperów Serie A, czyli Mateo Pellegrino. Włoskie media informują, że obserwacją objęty został także bramkarz rywali, Japończyk Suzuki.

Pellegrino trafił do Parmy w lutym z argentyńskiego Velez Sarsfield za dwa miliony euro. 24-letni napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku i od tamtej pory regularnie zdobywa bramki. W 25 meczach strzelił osiem goli, czym zwrócił na siebie uwagę skautów z Mediolanu. Syn byłego obrońcy Barcelony i Liverpoolu, Mauricio Pellegrino, imponuje techniką i grą bez piłki.

Dla Milanu, który od miesięcy poszukuje solidnego następcy Oliviera Girouda, Argentyńczyk może być idealnym kandydatem. Klub analizuje też inne możliwości. Jak donosi prasa, w notesie działu sportowego znaleźli się również 23-letni Joaquin Panichelli ze Strasburga oraz 25-letni Jonathan Burkardt z Eintrachtu Frankfurt.

Nie brakuje też bardziej doświadczonych opcji. Na liście życzeń pozostaje 28-letni Artem Dovbyk, obecnie reprezentujący barwy Romy. Rossoneri chcą wzmocnić siłę ognia już zimą, by lepiej przygotować się do walki o czołowe miejsca w Serie A.

