PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Gianluca Di Marzio informuje, że Milan postanowił nie wykonywać żadnego dodatkowego ruchu w sprawie transferu Nicolo Zaniolo po tym, jak AS Roma otrzymała ofertę opiewającą na 30 milionów euro od Bournemouth.

Milan nie złoży nowej oferty za Zaniolo

Roma oczekuje transferu definitywnego

Zawodnik chciał zostać we Włoszech, ale może zmienić zdanie

Zaniolo chciał trafić do Milanu, ale kluby nie porozumiały się

W pewnym momencie AC Milan wydawał się być faworytem do pozyskania Nicolo Zaniolo, który poprosił władze Romy o możliwość opuszczenia klubu jeszcze podczas styczniowego okienka transferowego. Według mediów rossoneri mieli nawet osiągnąć porozumienie w sprawie indywidualnej umowy z Włochem.

Roma ma jednak jasne żądania co do oferty za Zaniolo i finalnie oczekuje transakcji wartej blisko 30 milionów euro, wykluczając jednocześnie wszelkie oferty tymczasowego wypożyczenia.

Jak donosi Gianluca Di Marzio, Milan poinformował Romę, że na tym etapie nie jest skłonny do przedstawienia nowej oferty za Zaniolo w związku z propozycją Bournemouth opiewającą na 30 milionów euro. Według mediów rossoneri są zainteresowani wypożyczeniem Zaniolo z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych wymagań. Z kolei takie rozwiązanie nie odpowiada Romie.

Giallorossi przyjęli już ofertę Bournemouth i teraz czekają, czy Zaniolo da zielone światło tej transakcję. Podobno 23-latek woli zostać we Włoszech, ale wycofanie się Milanu może skłonić go do ponownego rozważenia przeprowadzki do Premier League.

Zaniolo, który ma kontrakt z Romą do czerwca 2024 roku. W tym sezonie strzelił dwa gole w 17 występach w tym sezonie dla giallorossich.

