Milan rezygnuje, Galatasaray czeka. Możliwy transferowy zwrot akcji!

Joao Felix to zawodnik, który z dużymi nadziejami podchodził do przeprowadzki do AC Milanu. Portugalczyk jednak nie przekonuje. Interesujące wieści przekazał Sporx.com.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Joao Felix może zamienić AC Milan na Galatasaray

Joao Felix to dzisiaj zawodnik Chelsea, mający kontrakt ważny z tym klubem do końca czerwca 2031 roku. Z kolei w lutym tego roku Portugalczyk trafił na wypożyczenie do AC Milan. Przedstawiciel Serie A zapłacił za nie pięć milionów euro. Tymczasem możliwe, że niebawem zawodnik zmieni pracodawcę, co sugeruje serwis Sporx.com.

Źródło podaje, że kolejnym przystankiem w karierze Joao Felixa może być Turcja. Zawodnikiem poważnie ma być zainteresowane Galatasaray. Klub z Turcji jest podobno chętny na wypożyczenie piłkarza na kolejną kampanię, mając nadzieję, że reprezentant Portugalii będzie idealnym następcą Victora Osimhena, który ma latem zmienić otoczenie.

Rozwiązania z udziałem przeprowadzki Joao Felixa do ekipy ze Stambułu nie wyklucza menedżer piłkarza. – Jeśli dojdzie do porozumienia z Chelsea, to zawodnik zagra w Turcji – miał powiedzieć pełnomocnik Portugalczyka.

45-krotny reprezentant Portugalii to piłkarz wyceniony na 25 milionów euro. W swoim piłkarskim CV ma takie kluby jak: FC Port, Benfica, Atletico, Chelsea czy FC Barcelona. W tym sezonie Joao Felix wystąpił jak na razie w 30 spotkaniach, notując w nich osiem trafień i trzy kluczowe podania. Okazję na poprawę tego bilansu Portugalczyk może mieć w najbliższą niedzielę. Wówczas mediolańska ekipa zmierzy się na wyjeździe z SSC Napoli. Starcie zacznie się o godzinie 20:45.

