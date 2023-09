fot. Imago/Matthieu Mirville Na zdjęciu: Jonathan David

W ostatnim dniu okienka transferowego Milan ściągnął Lukę Jovicia

W kolejnych miesiącach będą trwać prace nad pozyskaniem napastnika z wyższej półki

Marzeniem Rossonerich jest transfer Jonathana Davida

Czołowy napastnik Ligue 1 trafi na San Siro?

Tego lata Milan przeprowadził prawdziwą rewolucję kadrową. Ściągnął między innymi takich zawodników, jak Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Noah Okafor, Tijjan Reijnders czy Ruben Loftus-Cheek. Pod koniec okienka priorytetem było znalezienie napastnika do rywalizacji z Olivierem Giroudem. Na liście życzeń było wiele nazwisk, lecz brak czasu znacząco ograniczał możliwości. Finalnie pozyskano z Fiorentiny Lukę Jovicia, z którym związano się rocznym kontraktem.

Jest to opcja tymczasowa. “La Gazzetta dello Sport” zdradza, co może stać się w kolejnych miesiącach. Władze Milanu powoli przygotowują grunt pod transfer napastnika z wyższej półki. Faworytem do wylądowania na San Siro jest Jonathan David, którym poważnie interesowano się już w poprzednich miesiącach. Z uwagi na wielkie żądania Lille, zrezygnowano z transferu Kanadyjczyka.

Jego kontrakt obowiązuje tylko do 2025 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku najprawdopodobniej dojdzie do sprzedaży. David jest czołowym napastnikiem Ligue 1 i celuje w grę na najwyższym europejskim poziomie. Milan jest przekonany do 23-latka i podejmie próbę ściągnięcia go do Włoch.

