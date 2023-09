Mbappe nie zmienia zdania. Przyszłość w PSG zagrożona

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe kilka miesięcy temu przekazał, że nie przedłuży umowy z Paris Saint-Germain

Takowa obowiązuje tylko do 2024 roku, co dla klubu stało się sporym problemem

Gwiazdor został na Parc des Princes, lecz nie zmienia zdania w sprawie przyszłości

Paryżanie stracą największą gwiazdę?

Paris Saint-Germain znalazło się tego lata pod ścianą. Kylian Mbappe publicznie zadeklarował, że nie przedłuży wygasającego w 2024 roku kontraktu. Jednocześnie zaznaczył, że zamierza spędzić na Parc des Princes kolejny sezon. Oznaczało to, że chce odejść z ekipy mistrza Francji jako wolny zawodnik.

Władze kluby nie mogły do tego dopuścić, dlatego starały się wymusić na swoim gwiazdorze transfer. Został on odsunięty od przygotowań z zespołem, a także nie pojechał na przedsezonowe tournee. Sztab szkoleniowy zdradził mu także, że nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na mecze ligowe.

Faworytem do pozyskania francuskiej gwiazdy był Real Madryt, który już we wcześniejszych latach starał się przekonać go do siebie. W stolicy Hiszpanii uznali jednak, że lepiej będzie poczekać rok i pozyskać Mbappe bez płacenia paryżanom gigantycznych pieniędzy. Napastnika kusili także Saudyjczycy, lecz spotkali się z odmową.

Z biegiem czasu decyzyjni Paris Saint-Germain nie byli już tak radykalni. Mbappe wrócił do treningów z zespołem, a także zaczął pojawiać się na boisku. Było to następstwo zrzeczenia się premii lojalnościowej.

Mbappe zaliczył już trzy występy, w których strzelił pięć goli. Nie ulega wątpliwościom, że dla ofensywy Paris Saint-Germain jest postacią nieocenioną. Jak informuje “L’Equipe”, powrót do składu nie wpłynął na zmianę decyzji zawodnika, który wciąż zamierza odejść w 2024 roku. Paryżanie mają z kolei nadzieję, że w najbliższych miesiącach dojdą z graczem do porozumienia.

