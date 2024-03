fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Arda Guler

Guler zmieni klub? Milan zaoferuje wypożyczenie

Milan był jednym z klubów zainteresowanych Ardą Gulerem, jeszcze zanim ten zdecydował o dołączeniu do Realu Madryt. Debiutancki sezon tureckiego pomocnika na Santiago Bernabeu nie przebiega tak, jak można było oczekiwań. Bardzo długo leczył problemy zdrowotne, a po ich zażegnaniu Carlo Ancelotti daje mu bardzo mało okazji do gry. Łącznie na murawie spędził niespełna 100 minut, co przełożyło się na jedno trafienie.

Niewiele wskazuje, aby w przyszłym sezonie jego sytuacja się poprawiła. Do Realu Madryt najprawdopodobniej dołączy Kylian Mbappe, a zespół wzmocni również utalentowany Endrick. Na dodatek, zaufanie Ancelottiego wypracował Brahim Diaz, który wyraźnie wygrywa rywalizację z Gulerem.

Milan pragnie wykorzystać tę sytuację i sprowadzić latem czterokrotnego reprezentanta Turcji do siebie. Ma także konkretny plan, który zakłada wypożyczenie. W przeszłości Rossoneri podobnie zadziałali w temacie Diaza, który finalnie spędził na San Siro dwa lata. Co więcej, Milan chciałby uwzględnić w umowie klauzulę ewentualnego wykupu, tak aby spróbować przekonać Gulera do definitywnej przeprowadzki. Ten pomysł może jednak nie przypaść do gustu Realowi, który wiąże z Turkiem spore nadzieje.

