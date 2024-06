Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Serie A: Milan finalizuje hitowy ruch

To z pewnością będzie jeden z hitowych ruchów w Serie A. AC Milan uprzedził konkurencję i ustalił warunki kontraktu ze wschodzącą gwiazdą ligi. Joshua Zirkzee tego lata niemal na pewno trafi na San Siro. Rossoneri są już po słowie z 23-latkiem, ale teraz muszą znaleźć wspólny język z obecnym pracodawcą napastnika. Jednak jeżeli ekipa z Mediolanu zapłaci 40 milionów, a więc kwotę ustaloną w klauzuli odejścia, Bologna będzie musiała wyrazić zgodę na odejście Holendra.

Joshua Zirkzee ma za sobą kapitalny sezon w barwach Rossoblu. Były zawodnik Bayernu Monachium w 34 spotkaniach Serie A zdobył 11 bramek i zanotował pięć asyst. Jego drużyna uplasowała się na 5. lokacie i uzyskała awans do Ligi Mistrzów. Młodzieżowy reprezentant Holandii wystąpi w elitarnych rozgrywkach, ale już w barwach nowego klubu.

Daniele Longo informuje, że Milan zaproponował 23-latkowi pięcioletni kontrakt i roczne wynagrodzenie w wysokości czterech milionów euro (plus bonusy uzależnione od wyników sportowych). Zirkzee zaakceptował te warunki, co oznacza, że finalizacja transferu to kwestia dni. Rossoneri muszą wpłacić klauzulę i będą o krok od zamknięcia wymarzonego ruchu.

