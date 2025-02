Milan negocjuje z Realem Madryt. Próbuje zatrzymać piłkarza

Alex Jimenez coraz częściej pokazuje swoją wartość w Milanie, co skłoniło Rossonerich do próby renegocjacji warunków umowy z Realem Madryt. Klub obawia się, że może stracić utalentowanego obrońcę za stosunkowo niską kwotę, dlatego zamierza zmienić zapisy dotyczące wykupu, twierdzi "Relevo".

Piero Cruciatti / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Conceicao i Ancelotti

Jimenez wyróżnia się w Milanie

Alex Jimenez to wszechstronny zawodnik, który może grać zarówno na prawej, jak i lewej stronie defensywy, a także w bardziej ofensywnej roli. Choć formalnie jest częścią drużyny Milan Futuro występującej na poziomie Serie C, regularnie otrzymuje szanse w pierwszym zespole. W obecnym sezonie wystąpił już 12 razy grając w Serie A, Pucharze Włoch i Superpucharze Włoch.

Jego umiejętności błysnęły w ostatnim meczu z Hellasem Verona, gdzie odegrał kluczową rolę w akcji bramkowej – to on zagrał do Rafaela Leao, a Portugalczyk asystował przy golu Santiago Gimeneza.

Zobacz również: Boniek: Nie jest łatwo wydawać pieniądze innych (WIDEO)

Jimenez dołączył do Milanu na zasadzie wypożyczenia w 2023 roku, a latem 2024 Rossoneri wykupili go za 5 milionów euro. Problem w tym, że Real Madryt zachował możliwość odkupienia piłkarza – w 2025 roku za 9 milionów euro, a w 2026 za 12 milionów euro.

Według “Relevo”, Milan obawia się, że za taką kwotę może stracić zawodnika, który z każdym tygodniem staje się coraz ważniejszy dla zespołu. Władze klubu dążą do usunięcia klauzuli wykupu lub przynajmniej znaczącego jej podwyższenia, by lepiej zabezpieczyć swoją inwestycję.

Rossoneri nie chcą, aby Jimenez stał się kolejnym talentem, który odchodzi z klubu wbrew ich woli. Negocjacje z Realem Madryt mogą być trudne, ale Milan liczy, że uda się osiągnąć porozumienie i zatrzymać piłkarza na dłużej.