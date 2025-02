fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Walker ma zostać w klubie na dłużej

Kyle Walker podczas zimowego okienka poprosił o zgodę na odejście z Manchesteru City. Przez lata był czołową postacią drużyny i jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie. W ostatnich miesiącach Pep Guardiola wyraźnie z niego jednak zrezygnował, co było skutkiem gorszej boiskowej dyspozycji gwiazdora. Prośba Walkera zaskoczyła działaczy mistrza Anglii, ale nie zamierzali oni stawać mu na drodze. Najkonkretniejsze działania podjął Milan, który sprowadził go w ramach wypożyczenia do końca sezonu 2024/2025. W umowie zawarto również opcję wykupu za około osiem milionów euro.

34-latek niezwłocznie trafił do wyjściowej jedenastki. W sumie rozegrał już sześć spotkań dla Milanu. Choć jego forma nie zachwyca, na San Siro są pewni jego wielkiego doświadczenia, umiejętności oraz przydatności. Zdecydowali nawet o skorzystaniu z opcji wykupu, co oznacza, że Walker pozostanie w Mediolanie na dłużej.

Latem przygoda Walkera z Manchesterem City definitywnie się zakończy. Na Etihad Stadium są przygotowani na takie rozwiązanie, gdyż planują prawdziwą rewolucję kadrową. Celem jest odmłodzenie składu, tak aby nowi zawodnicy byli głodni sukcesów. Milan na tym skorzysta, pozyskując wielokrotnego reprezentanta Anglii w ramach transferu definitywnego.

Walker aż sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, a w sezonie 2022/2023 cieszył się z wygranej w Lidze Mistrzów. W Premier League uzbierał w sumie 410 występów.