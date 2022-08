PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

AC Milan i Inter Mediolan to kolejne kluby na długiej liście, które nie były zainteresowane pozyskaniem tego lata Cristiano Ronaldo. Portugalczyk od wielu tygodni jest łączony z opuszczeniem Manchesteru United, ale na razie nie znalazł się żaden chętny na jego usługi.

Przyszłość Cristiano Ronaldo nadal pozostaje wielką niewiadomą

Portugalczyk w dalszym ciągu nie znalazł klubu, który pozwoliłby na występy w Lidze Mistrzów oraz spełnił jego oczekiwania finansowego

Ronaldo był oferowany między innymi Milanowi i Interowi. Oba kluby nie były jednak zainteresowane jego pozyskaniem

Ronaldo nadal w kropce

Reprezentujący interesy Cristiano Ronaldo menedżer Jorge Mendes intensywnie poszukuje nowego klubu dla swojego klienta. Portugalczyk jest bowiem zdecydowany na opuszczenie Old Trafford, ale chciałby trafić do zespołu występującego w rozgrywkach Ligi Mistrzów. To, a także duże oczekiwania finansowe piłkarza mocno ograniczają pole manewru.

Według informacji Corriere dello Sport Jorge Mendes pod koniec czerwca i na początku lipca kontaktował się z przedstawicielami dwóch mediolańskich klubów – Milanu i Interu, chcąc sprawdzić czy byłyby zainteresowane pozyskaniem jego klienta. Sam Ronaldo byłby podobno gotowy na przenosiny do jednego z nich, ze względu na ich historię, status oraz udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Inter i Milan odrzuciły transfer

Władze Interu i Milanu natychmiast odrzuciły jednak możliwość sięgnięcia po Ronaldo. Obie strony nie były zainteresowane płaceniem mu niezwykle wysokiej pensji, która wynosi obecnie 24 miliony euro netto za sezon. Z uwagi na to, że Portugalczyk opuścił Włochy pod koniec sierpnia ubiegłego roku i nie zachował prawa pobytu, żaden z włoskich klubów nie mógłby w jego przypadku skorzystać z preferencji podatkowych. Oznaczałoby to konieczność wykładania 45 milionów euro brutto rocznie.

Milan i Inter to jedne z wielu klubów, które odrzuciły możliwość pozyskania Portugalczyka tego lata. Wcześniej Ronaldo był łączony z przenosinami do Bayernu Monachium, Chelsea, Paris Saint-Germain, Atletico Madryt i Realu Madryt. W ostatnich dniach pojawiły się natomiast informacje o jego możliwym powrocie do Sportingu Lizbona, ale w i tym przypadku na przeszkodzie mogą stanąć kwestie finansowe. Transfer do portugalskiego klubu byłby możliwy tylko pod warunkiem, gdyby Manchester United wziął na siebie opłacanie dużej części wynagrodzenia zawodnika.

Zobacz także: 1. kolejka Serie A: kłopoty Milanu, emocje do samego końca w meczu Interu [WIDEO]