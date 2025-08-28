Christopher Nkunku przejdzie testy medyczne przed transferem do Milanu
AC Milan rozpoczął nowy sezon Serie A od niespodziewanej porażki na własnym stadionie. Rossoneri przegrali Cremonese (1:2) na San Siro, a powrót Massimiliano Allegriego na ławkę trenerską okazał się rozczarowujący. Mimo że latem klubu wydał na wzmocnienia ponad 100 milionów euro, wciąż brakowało klasycznego napastnika, zdolnego zapewnić odpowiednią liczbę goli w kluczowych momentach sezonu. Wybór Milanu padł na Christophera Nkunku z Chelsea.
27-letni Francuz trafił do The Blues w 2023 roku z RB Lipsk za 60 mln euro, lecz jego przygoda z Premier League nie potoczyła się zgodnie z planem. Na jego karierę w Londynie duży wpływ miały powtarzające się kontuzje, które sprawiły, że Nkunku nie odegrał tak ważnej roli, jakiej oczekiwano po tak kosztownym transferze.
Według doniesień, Milan porozumiał się już z Chelsea w sprawie kwoty odstępnego, która ma wynieść ponad 30 milionów euro. Zdaniem dziennikarza „Sky Sport” Floriana Plettenberga, zawodnik podpisze kontrakt obowiązujący aż do 2030 roku, co jasno pokazuje, że Rossoneri wiążą z nim długofalowe plany. Ostatnią formalnością pozostają testy medyczne, które zostały zaplanowane na najbliższy piątek.
Christopher Nkunku w barwach Chelsea rozegrał łącznie 62 spotkania, w których zdobył 18 bramek. Francuski napastnik prawdopodobnie nie będzie jeszcze gotowy na debiut w barwach Milanu w sobotnim spotkaniu z Lecce w ramach 2. kolejki Serie A.