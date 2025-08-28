Milan dopiął swego i Christopher Nkunku przenosi się z Chelsea do Serie A. Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport", francuski napastnik w piątek przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Rossonerimi.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Christopher Nkunku przejdzie testy medyczne przed transferem do Milanu

AC Milan rozpoczął nowy sezon Serie A od niespodziewanej porażki na własnym stadionie. Rossoneri przegrali Cremonese (1:2) na San Siro, a powrót Massimiliano Allegriego na ławkę trenerską okazał się rozczarowujący. Mimo że latem klubu wydał na wzmocnienia ponad 100 milionów euro, wciąż brakowało klasycznego napastnika, zdolnego zapewnić odpowiednią liczbę goli w kluczowych momentach sezonu. Wybór Milanu padł na Christophera Nkunku z Chelsea.

27-letni Francuz trafił do The Blues w 2023 roku z RB Lipsk za 60 mln euro, lecz jego przygoda z Premier League nie potoczyła się zgodnie z planem. Na jego karierę w Londynie duży wpływ miały powtarzające się kontuzje, które sprawiły, że Nkunku nie odegrał tak ważnej roli, jakiej oczekiwano po tak kosztownym transferze.

Według doniesień, Milan porozumiał się już z Chelsea w sprawie kwoty odstępnego, która ma wynieść ponad 30 milionów euro. Zdaniem dziennikarza „Sky Sport” Floriana Plettenberga, zawodnik podpisze kontrakt obowiązujący aż do 2030 roku, co jasno pokazuje, że Rossoneri wiążą z nim długofalowe plany. Ostatnią formalnością pozostają testy medyczne, które zostały zaplanowane na najbliższy piątek.

🚨🩺 Christopher #Nkunku is set to undergo his medical with AC Milan on Friday.



The 27 y/o will sign a contract until 2030 – it’s done.@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/d2iG2VGiuD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 28, 2025

Christopher Nkunku w barwach Chelsea rozegrał łącznie 62 spotkania, w których zdobył 18 bramek. Francuski napastnik prawdopodobnie nie będzie jeszcze gotowy na debiut w barwach Milanu w sobotnim spotkaniu z Lecce w ramach 2. kolejki Serie A.