Milan chce się pozbyć pomocnika. Nie przekonał Fonseki

Yacine Adli wraca do Włoch po tournee w Stanach Zjednoczonych, ale jego przyszłość w Milanie wciąż pozostaje niepewna. Mimo że zagrał przeciwko Barcelonie i strzelił bramkę w serii rzutów karnych, jego sytuacja w klubie nie uległa zmianie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Adli nie znajduje się w planach Milanu na kolejny sezon

Pomimo pewnych nadziei, Yacine Adli nie znalazł uznania w oczach trenera Paulo Fonseki. Jego brak w składzie na mecze przeciwko Manchester City i Realowi Madryt był jasnym sygnałem, że nie mieści się w planach szkoleniowca na nadchodzący sezon.

Jednym z głównych problemów jest kwestia listy zawodników. Adli, jako zawodnik powyżej 22 roku życia, zajmuje jedno z 17 miejsc przeznaczonych dla graczy, którzy nie spełniają kryteriów młodzieżowych lub wychowanków klubu. W obliczu poszukiwań nowego pomocnika przez Milan, takich jak Youssouf Fofana czy Manu Kone, miejsce Adliego w zespole staje się jeszcze bardziej zagrożone.

W ostatnich dniach pojawiło się zainteresowanie ze strony Brentford z Premier League. Klub ten jest skłonny zapłacić około 12 milionów euro za pomocnika Milanu, co jest zbliżone do oczekiwań klubu, który liczy na kwotę 13-14 milionów euro. Jednak Brentford jest również bliski zakontraktowania innego pomocnika, Jensa Cajuste z Napoli, co może wpłynąć na rozmowy w sprawie transferu Adliego.

Również Al-Shabab z Arabii Saudyjskiej wyraził zainteresowanie Adlim, ale sam zawodnik nie jest przekonany do przeprowadzki na Bliski Wschód. W rezultacie, jego przyszłość wciąż pozostaje otwarta. Pomocnik chciałby pozostać na San Siro, ale taki scenariusz wydaje się coraz mniej prawdopodobny wobec działań Paulo Fonseki i Milanu.

Zobacz również: FC Barcelona planuje kluczowe spotkanie ws. przyszłości Vitora Roque