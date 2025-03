Milan chce pozyskać zawodnika Liverpoolu. Szykuje się głośny transfer

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Wataru Endo na liście życzeń Milanu

AC Milan w tym sezonie znajduje się w dużym dołku. Sergio Conceicao cieszy się zaufaniem władz włoskiego klubu, ale musi wyprowadzić drużynę z kryzysu i awansować do europejskich pucharów. Przed przerwą reprezentacyjną Rossoneri odnieśli dwa zwycięstwa z rzędu i obecnie zajmuje 9. miejsce w tabeli Serie A.

Według ustaleń Ekrema Konura, 19-krotni mistrzowie Włoch monitorują sytuację Wataru Endo z Liverpoolu. Japończyk w The Reds pełni rolę rezerwowego, a w trwającym sezonie spędził na boisku łącznie 742 minuty. W marcu Arne Slot ani razu nie wystawił defensywnego pomocnika w wyjściowym składzie. Teraz trudną sytuację zawodnika planuje wykorzystać Milan, który latem spróbuje przekonać Endo do przeprowadzki na San Siro.

Wataru Endo dołączył do klubu z Anfield Road w sierpniu 2023 roku. Reprezentant Japonii przeniósł się do Premier League z VfB Stuttgart za 20 mln euro. W tym sezonie zdołał rozegrać 26 meczów. Pierwszym klubem Endo na Starym kontynencie był belgijski VV St. Truiden. 32-latek ma obowiązujący kontrakt z Liverpoolem do 30 czerwca 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że angielski klub chętnie sprzeda Japończyka.