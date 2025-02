Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Miguel Gutierrez na celowniku Manchesteru City

Manchester City był bardzo aktywny w trakcie minionego zimowego okienka transferowego. Przypomnijmy, że na Etihad Stadium przeprowadzili się Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov oraz Vitor Reis. Włodarze Obywateli wydali w styczniu ponad 200 milionów euro, znacząco wzmacniając skład drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Wygląda na to, że najbliższego lata angielski gigant będzie kontynuował ofensywę transferową, a tak przynajmniej twierdzą światowe media.

Jak dowiedział się hiszpański portal “Fichajes.net”, Manchester City jest zainteresowany sprowadzeniem Miguela Gutierreza z Girony. 23-letni Hiszpan uchodzi za jednego z najlepszych wahadłowych w całej La Lidze, co nie uchodzi uwadze lepszych zespołów. The Citizens będą musieli pokonać konkurencję, żeby zakontraktować lewego obrońcę. Sytuację bocznego defensora monitoruje bowiem również Real Madryt, który ma pierwszeństwo przy ewentualnym pozyskaniu zdolnego piłkarza.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem akademii Królewskich. W 2022 roku stołeczny klub sprzedał Miguela Gutierreza do Girony za 4 miliony euro. Wówczas Real Madryt zapewnił sobie opcję odkupu zawodnika za zaledwie 8 milionów euro. Gdyby jednak gigant La Ligi nie zdecydował się na taki ruch, a wahadłowy powędrowałby do innej drużyny, to połowa z kwoty tej transakcji trafiłaby na konto zdobywcy Ligi Mistrzów.