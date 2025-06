Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor - trener Juventusu

Miguel Gutierrez na radarze Juventusu

W minionym sezonie Juventus zajął 4. miejsce w tabeli Serie A i rzutem na taśmę wywalczył awans do Ligi Mistrzów. Drużyna Starej Damy ma zdecydowanie większe ambicje co do następnej kampanii, dlatego zapowiada aktywność w letnim okienku transferowym. Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal „Fichajes.net” wynika, że w ostatnim czasie skauci turyńskiego klubu bacznie monitorowali piłkarzy występujących w rozgrywkach La Ligi.

Jednym z zawodników, który znajduje się na liście życzeń Juventusu, jest Miguel Gutierrez – podaje wyżej wspomniany serwis. 23-letni wahadłowy najprawdopodobniej odejdzie z Girony, ponieważ chce wreszcie zrobić krok naprzód w swojej karierze. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii przez dłuższy czas był łączony z powrotem do Realu Madryt, który może odkupić go za 8 milionów euro. Na Estadio Santiago Bernabeu ma trafić jednak inny lewy obrońca, a mianowicie Alvaro Carreras.

Arkadiusz Milik jak Yeti. Co się z nim dzieje? [WIDEO]

Klauzula odstępnego Miguela Gutierreza dla innych klubów wynosi znacznie więcej, bowiem aż 35 milionów euro. Boczny defensor z powodzeniem występuje w barwach Girony od sierpnia 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Estadi Montilivi za 4 miliony euro ze wspomnianego wyżej Realu Madryt. Zdolny wahadłowy w koszulce katalońskiej drużyny rozegrał łącznie 112 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 19 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia lewego obrońcę na kwotę w granicach 25 milionów euro.