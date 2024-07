Juventus w piątek przedstawił kibicom nowego piłkarza. Drużynę "Bianconerich" zasilił Michele Di Gregorio. Włoski golkiper przybył do Turynu prosto z Monzy.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Oficjalnie: Michele Di Gregorio wzmocnił Juventus

Juventus w przerwie między sezonami przejdzie przebudowę składu. Już wiemy, że nowym szkoleniowcem turyńskiego zespołu został Thiago Motta. Teraz przed władzami klubu zatem zadanie, aby sprowadzić odpowiednich piłkarzy, którzy wkomponują się do układanki preferowanej przez włoskiego szkoleniowca.

W piątek Juventus za pośrednictwem swoich mediów potwierdził ostatnie medialnie doniesienia. Nowym zawodnikiem „Bianconerich” został Michele Di Gregorio. Włoski golkiper trafił do turyńskiej drużyny prosto z Monzy.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, 26-latek zwiąże się z nowym klubem kontraktem do 30 czerwca 2029 roku. Jednak na początku Michele Di Gregorio dołączy do Juventusu na zasadzie rocznego wypożyczenia, którego opłata wyniesie 4,5 miliona euro. „Bianconeri” są zobowiązani do wykupu bramkarza w następnym oku za kwotę 13,5 miliona euro. Na dodatek Monza może liczyć również na dodatkowe dwa miliony euro bonusu, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki.

Michele Di Gregorio ma za sobą fantastyczny sezon. Wychowanek Interu Mediolan w minionej kampanii rozegrał 33 spotkania między słupkami Monzy. W tym czasie udało mu się aż 14-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola. 26-latek został wybrany przez Lega Serie A najlepszym bramkarzem ligi.

