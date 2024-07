Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean

Moise Kean wkrótce wzmocni Fiorentinę

Moise Kean w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym został wykupiony z Evertonu przez Juventus za 30 milionów euro. Włoski napastnik tym samym otrzymał kolejną szansę od klubu, którego jest wychowankiem. 24-latek finalnie zawiódł, przez co „Stara Dama” zdecydowała się wystawić zawodnika na listę transferową.

15-krotny reprezentant Italii lada moment wyląduje w nowym klubie. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Moise Kean wzmocni Fiorentinę. W najbliższy poniedziałek 24-latek zjawi się na Stadio Artemio Franchi, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeśli zakończą się one pomyślnie, to napastnik podpisze z klubem kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Na jego mocy wychowanek Juventusu będzie zarabiał ponad 2 miliony euro rocznie.

W przeszłości wiele transferów na linii Juventus – Fiorentina wywoływało zamieszki wśród kibiców. W szczególności fani „Violi” byli wściekli, że bardziej zamożny klub podbiera im piłkarzy. Teraz będziemy mieli transfer w drugą stronę. Z uwagi na to, że Moise Kean nie był ulubieńcem fanów „Starej Damy”, wydaje się, że ta transakcja nie odbije szerokim echem wśród kibiców.

Moise Kean w minionej kampanii rozegrał 19 spotkań na boiskach Serie A. Włoski napastnik zakończył sezon bez zdobyczy bramkowej.

