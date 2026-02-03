Miał być transfer do Milanu, ale będzie operacja. Dramat piłkarza

Jean Philippe Mateta nie przeszedł badań medycznych. W efekcie transfer do Milanu spalił na panewce. Jak podaje Fabrizio Romano piłkarz przejdzie operację kolana.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Mateta przejdzie operację! Był o krok od transferu do Milanu

W poniedziałek (2 lutego) zamknięte zostało zimowe okno transferowe w większości lig europejskich. Podczas popularnego Deadline Day blisko pozyskania nowego napastnika był AC Milan. Włoski klub dogadał się z Crystal Palace ws. pozyskania Jean Philippe Matety.

Mateta miał kosztować aż 30 milionów euro. Poleciał nawet do Mediolanu, aby przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Pierwsze badania odbyły się w niedzielę i wyniki pokazały coś niepokojącego. Rossoneri zlecili drugie testy, które wykazały problemy z kolanem. W efekcie transfer francuskiego piłkarza upadł w ostatnim dniu zimowego okna transferowego.

Fabrizio Romano przekazał nowe informacje w sprawie sytuacji Matety. Okazuje się, że zawodnik razem z Crystal Palace wkrótce ma podjąć decyzję dot. operacji kolana. Pod uwagę brana jest perspektywa najbliższych miesięcy w związku z Mistrzostwami Świata 2026. Przerwa w grze po zabiegu ma potrwać od trzech do czterech miesięcy. Oznacza to prawdopodobnie koniec sezonu dla 28-latka.

Napastnik reprezentacji Francji trafił do Crystal Palace w styczniu 2021 roku, odchodząc z Mainz za ok. 11 milionów euro. Łącznie w barwach Orłów rozegrał 186 spotkań, w których zdobył 56 goli i zanotował 13 asyst. W ostatnich dwóch latach wyrósł na gwiazdę nie tylko ekipy z Selhurst Park, ale również Premier League.