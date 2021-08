FC Barcelona po tym, jak ogłosiła w czwartkowy wieczór, że Lionel Messi nie przedłuży umowy z klubem, wywołała lawinę spekulacji dotyczących przyszłości Argentyńczyka. Media na całym świecie skupiły się na temacie dotyczącym Argentyńczyka.

Lionel Messi kończy swoją 20-letnią piękną historię w szeregach Barcy

Światowe media obszernie opisały to, co wydarzyło się w czwartek wieczorem

Najpoularniejsze tytuły prasowe na świecie zastanawiają się, jaki los czeka Argentyńczyka

Barcelona traci najlepszego piłkarza wszech czasów?

FC Barcelona wydawała się pewna tego, że prędzej, czy później Messi przedłuży kontrakt z klubem. Po czwartkowych doniesieniach związanych z tym, że Katalończykom na przeszkodzie stanęły kłopoty finansowe i strukturalne, aby parafować nową umowę z Argentyńczykiem, prasa zaczęła opisywać koniec pewnej epoki po 20 latach. Ole napisało wprost, że to koniec najwspanialszej historii w piłce nożnej na całym świecie. Zdaniem dziennikarzy tego medium: nadszedł dzień, którego nikt się nie spodziewał.

La Nacion podaje natomiast, że nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji dotyczący przyszłości Messiego. Wieść o rozstaniu zawodnika z Barcą jest jak bomba, która wstrząsnęła piłkarskim światem. TyC Sport w mediach społecznościowych opublikował natomiast post, przekonując, że trudno uwierzyć w nieprzedłużenie umowy Messiego z Barceloną.

Clarin już w tytule zastanawia się, jaki klub pozyska reprezentanta Argentyny. “Światowy szok. Lionel Messi opuszcza FC Barcelonę. Czy Paris Saint-Germain będzie jego nowym klubem?” – zastanawiają się dziennikarze. Francuski gigant jest w powszechnej opinii jednym z faworytów do pozyskania piłkarza.

W mediach społecznościowych ruszył już także hasztag #WelcomeLeo, będący jednym z najpopularniejszych na Twitterze. Kibice z tego kraju tworzyli nawet fotomontaże z wizerunkiem Messiego w koszulce Boca Junios. Nie brakowało też głosów, że Argentyńczyk może zakotwiczyć w River Plate, czy Newell Old Boys, czy San Lorenzo. Fani mieli różne podejścia do sprawy.

Hiszpańska prasa w szoku

Rozstanie Messiego z Barcą przede wszystkim wstrząsnęło jednak prasą w Hiszpanii. W Katalonii wiadomość jest odbierana przez Sport jako “dramat”. Podczas gdy Mundo Deportivo używa tradycyjnego “bombazo”, aby zdefiniować to, co miało miejsce w czwartkowy wieczór. Duży ogólnopolski dziennik El Pais również rezerwuje część swojej pierwszej strony dla Argentyńczyka, podobnie jak El Mundo.

🌛 ¡Buenas noches!



📰 Aquí tienes nuestra #PortadAS del viernes 6 de agosto



📝 "No seguirá" pic.twitter.com/cFulKxxbCK — Diario AS (@diarioas) August 5, 2021

Trzęsienie piłkarskiej ziemi ma oczywiście miejsce również we Francji, gdzie wiadomości z Igrzysk Olimpijskich zeszły na dalszy plan. Media na Wyspach Brytyjskich również zastanawiają się, co dalej z Messi. Tym bardziej że Manchester City jest jednym z klubów, które może być zainteresowany pozyskaniem sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Daily Mail analizował z kolei oferty bukmacherów, dochodząc do wniosku, że faworytem do pozyskania Messiego jest Paris Saint-Germain.

PSG favourites to land Lionel Messi after Barcelona confirm departure of Argentina legend https://t.co/P3JO1hX1Wh — MailOnline Sport (@MailSport) August 5, 2021

