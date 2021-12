PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez niedawno przedłużył swoją umowę z Interem Mediolan, ale w przeszłości znajdował się na szczycie listy potencjalnych celów Barcelony. W ostatniej rozmowie napastnik potwierdził, że Lionel Messi przekonywał go do przejścia do stolicy Katalonii.

Niedawno Lautaro Martinez przedłużył kontrakt z Interem do 2026 roku

W 2020 roku Barcelona naciskała na transfer Argentyńczyka, ale nie udało się domknąć transakcji

Napastnik przyznał, że Leo Messi nakłaniał go do przenosin do stolicy Katalonii

Martinez: Messi na zgrupowaniach przekonywał mnie do transferu

Lautaro Martinez jest jedną z gwiazd Interu Mediolan. Po tym, jak w 2018 roku trafił do Włoch, napastnik zdołał się zaaklimatyzować i stać się czołową postacią drużyny, która w ubiegłym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Włoch. Jego praca nie została niezauważona; zarząd pomimo problemów finansowych przedłużył z nim kontrakt do 2026 roku.

W związku ze swoim profilem, Argentyńczyk był jednak wielokrotnie przymierzany do Barcelony. Duma Katalonii najbardziej interesowała się nim pomiędzy 2019 a 2020 rokiem. Według wielu doniesień ówczesny zarząd Blaugrany robił wiele, by sprowadzić do siebie snajpera, mającego być naturalnym następcą Luisa Suareza. Ostatecznie klubu nie było stać na 24-latka, który ostatnio sam potwierdził krążące plotki.

– To prawda, Leo Messi chciał mnie w Barcelonie. Wielokrotnie rozmawialiśmy podczas zgrupowań reprezentacji Argentyny. Mówił mi o sytuacji klubu, ale zawsze pozostawałem spokojny. Zawsze też dążyłem do znalezienia porozumienia z Interem w sprawie przedłużenia mojej umowy, bo jestem tu szczęśliwy. Jestem zachwycony, że mogę tu zostać, moja rodzina też – powiedział Martinez. – Odejście Romelu Lukaku to jego osobista decyzja. Był tu szczęśliwy, ale zdecydował się odejść, bo czuł, że powinien – dodał Argentyńczyk na temat transferu swojego niedawnego partnera w linii ataku.

Lautaro Martinez rozegrał w tym sezonie 19 spotkań dla Interu. Zanotował w nich osiem bramek i dwie asysty.

AS Roma Inter Mediolan 3.80 3.75 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2. grudnia 2021 18:24 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Przeczytaj również: Eriksen walczy o powrót do gry.