Man United szuka nowego bramkarza. Zajrzy do Championship?

PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana i Altay Bayindir

Illan Meslier pod lupą Manchesteru United

Manchester United gra w kratkę pod wodzą nowego szkoleniowca – Rubena Amorima. Wygląda na to, że portugalski trener będzie chciał zareagować i dokonać kilku zmian w składzie zespołu Czerwonych Diabłów. 39-latek na pewno nie jest zadowolony z postawy swoich bramkarzy. W ostatnim czasie Andre Onana oraz Altay Bayindir nie ustrzegają się bowiem błędów, co niepokoi byłego opiekuna Sportingu Lizbona.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru United [WIDEO]

Niewykluczone, że Manchester United sprowadzi nowego golkipera w jednym z najbliższych okienek transferowych. Jak poinformował brytyjski dziennik “The Sun”, angielski gigant bacznie monitoruje sytuację Illana Mesliera z Leeds United. Mierzący 197 cm piłkarz byłby ciekawą opcją na wzmocnienie pozycji bramkarza na Old Trafford. 24-latek jest aktualnie podstawowym zawodnikiem w drużynie Pawi.

Illan Meslier z powodzeniem występuje między słupkami Leeds United od sierpnia 2019 roku, gdy przeprowadził się na Elland Road z FC Lorient. Urodzony w 2000 roku golkiper na początku występował w ekipie The Whites na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za około 6,5 miliona euro. Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Francji z obecnym pracodawcą obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

W tym momencie Leeds United zajmuje 2. miejsce w tabeli Championship i jest jednym z kandydatów do awansu do Premier League. Bilans Illana Mesliera w zespole The Peacocks to 197 rozegranych meczów, 271 wpuszczonych goli oraz 63 czyste konta.