PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo odchodzący z Manchesteru United po zakończeniu obecnego sezonu to jak najbardziej realny scenariusz. Frustracja Portugalczyka tylko rośnie i na chwilę obecną nie widać, aby sytuacja w klubie z Old Trafford miała ulec zmianie. Brytyjskie media wskazują już nawet kierunki, jakie 36-latek może obrać.

Cristiano Ronaldo prawdopodobnie nie będzie w stanie spełnić swojego celu w Manchesterze United

Portugalczyk nie chce tracić czasu i już teraz zastanawia się nad kolejnym krokiem w karierze

Ronaldo może opuścić latem Old Trafford. Brytyjskie media wskazują kilka możliwych kierunków

Ronaldo myśli o odejściu

Ronaldo dość niespodziewanie wrócił latem ubiegłego do Manchesteru United, mając nadzieję, że pomoże Czerwonym Diabłom w zdobywaniu trofeów. Na to się jednak nie zanosi. O ile do postawy Portugalczyka w obecnym sezonie nie można mieć zastrzeżeń, to cała drużyna spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Efektem jest dopiero siódme miejsce w ligowej tabeli i realny scenariusz, w którym Manchester United w przyszłym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów.

Sam piłkarz jest mocno zaniepokojony sytuacją w klubie, a na temat jego przyszłości z klubem mieli rozmawiać już jego reprezentanci. 36-letni Ronaldo niedawno zapewniał, że nie zamierza kończyć kariery i jest gotowy grać do 40. roku życia, ale nie zamierza również “odcinać kuponów” i nadal chce odnosić sukcesy. Tych Manchester United na razie nie jest w stanie mu zagwarantować. Portugalczyk zamierza rozważyć odejście z zespołu po zakończeniu sezonu, jeżeli nie zakwalifikuje się do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Pięć kierunków dla Ronaldo

The Mirror pokusił się o wskazanie kilku kierunków, jakie mógłby obrać Ronaldo. Pierwszy z nich jest Manchester City, który był zainteresowany Portugalczykiem już latem ubiegłego roku. Josep Guardiola chciał, aby pomógł jego drużynie w upragnionym triumfie w Lidze Mistrzów, a władze klubu prowadziły już wstępne rozmowy. Ostatecznie jednak piłkarz zdecydował się na powrót na Old Trafford.

Interesującą opcją dla Ronaldo byłyby także przenosiny do Paris Saint-Germain, gdzie miałby okazję do występu w jednym zespole z Lionelem Messim, z którym przez wiele lat korespondencyjnie rywalizował. Pomysł posiadania w jednej drużyny dwóch najlepszych zawodników ostatnich lat byłby z pewnością atrakcyjny dla prezydenta klubu Nassera Al-Khelaifiego, który nie miałby problemów z wyłożeniem odpowiedniej kwoty.

Brytyjskie media nie wykluczają również powrotu Ronaldo do jednego ze swoich byłych klubów – Realu Madryt i Sportingu Lizbona. Z Królewskimi Portugalczyk święcił największe sukcesy i obie strony mają świetne wspomnienia. Z kolei powrót do Sportingu, w którym wypłynął na szerokie wody, niewątpliwie byłby wielką niespodzianką dla mamy zawodnika, która jest wielką fanką klubu i wielokrotnie mówiła o tym, że chciałaby aby jej syn wrócił do Lizbony.

Naturalnym kierunkiem dla zawodników będących w wieku Ronaldo, mającym na koncie duże sukcesy oraz liczących na wysokie wynagrodzenie jest także Major League Soccer. Gra za oceanem niewątpliwie pozwoliłaby Ronaldo stać się jeszcze bardziej globalną postacią, niż do tej pory.

Zobacz także: Ronaldo wściekły z powodu zmiany. Rangnick odpowiedział