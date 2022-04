PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Kylian Mbappe od nowego sezonu będzie występował w Realu Madryt. Tymczasem z Francji napływają sensacyjne doniesienia sugerujące, że reprezentant Francji zdecydował się na pozostanie w Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappe zapewnia, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie swojej przyszłości

Francuski dziennikarz Daniel Riolo jest przekonany, że piłkarz podpisze nową umowę z PSG

Reprezentanta Francji do pozostania w zespole miał przekonywać między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron

Niespodziewany zwrot w sprawie w Mbappe

Przyszłość jednego z najlepszych zawodników na świecie jest tematem intensywnych spekulacji od wielu miesięcy. Wszystko ze względu na wygasający z końcem czerwca kontrakt Mbappe z Paris Saint-Germain, co pozwala odejść mu do innego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Władze paryskiego klubu od dawna robią wszystko, aby przekonać napastnika do pozostania w klubie, ale wydawało się, że ten jest zdecydowany na odejście.

O pozyskanie Mbappe od dawna zabiega Real Madryt, który chciał go sprowadzić już latem ubiegłego roku. Wówczas PSG nie chciało jednak słyszeć o jego sprzedaży, cały czas mając nadzieję na przedłużenie z nim kontraktu. Od stycznia piłkarz i jego reprezentanci mogli swobodnie negocjować z innymi klubami, a kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że praktycznie uzgodnili warunku kontraktu z Realem. Podpisanie umowy wydawało się tylko kwestią czasu.

Tymczasem niespodziewany zwrot nastąpił w ostatni weekend. – Są nowe elementy, spora ilość czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Tak jak powiedziałem, nie jest to łatwa decyzja. Staram się podjąć najlepszą z nich wraz z bliskimi mi osobami. Nie spieszę się. Gdybym ją podjął, zostałaby ogłoszona Czy możliwe jest pozostanie w PSG? Tak, oczywiście – powiedział sam Kylian Mbappe po ostatnim ligowym meczu z Lorient.

We wtorek kolejnych wieści dotyczących przyszłości piłkarza dostarczył dziennikarz RMC Sport Daniel Riolo, który w swoim programie After Foot RMC wyraził przekonanie, że Mbappe podpisze nową umowę z PSG. – Jedyną kwestią jest to, kiedy zostanie to ogłoszone. Nastąpi to raczej w maju – mówił.

Ogromny wysiłek PSG

Paryżanie mają robić wszystko co możliwe, również na poziomie finansowym, aby przekonać Mbappe do pozostania w klubie. Nowy kontrakt ma sprawić, że Francuz zostanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie, a jego wynagrodzenie ma opiewać na milion euro tygodniowo. Na konto zawodnika ma również trafić pokaźna premia za podpisanie nowej umowy.

W negocjacje z zawodnikiem i starania mające na celu przekonanie go do podpisania nowego kontraktu mieli włączyć się także sam prezydent Francji Emmanuel Macron oraz emir Kataru Taminm ibn Hamad Al Sani.

Zobacz także: Koncertowy występ PSG. Messi z kolejnym golem w Ligue 1