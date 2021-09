Kylian Mbappe i jego niezadowolenie w trakcie meczu przeciwko Montpellier nie umknęło uwadze hiszpańskiej prasy. Zdaniem dziennikarzy dziennika AS reprezentant Francji jest już zdecydowany na przeprowadzkę do Realu Madryt latem przyszłego roku.

Kylian Mbappe i jego przyszłość wciąż jest tematem elektryzującym media

Reprezentant Francji nie zdecydował się wciąż na przedłużenie umowy z PSG

AS przekonuje, że 22-latek jest już przekonany do przeprowadzki do Realu Madryt

Mbappe od 2022 roku w Realu?

Kylian Mbappe wciąż nie przedłużył umowy z klubem ze stolicy Francji. Następstwem takiego stanu rzeczy jest to, że nie milkną spekulacje na temat przyszłości zawodnika. Hiszpańska prasa stawia natomiast sprawę jasno: “Mbappe widzi siebie w Madrycie” – twierdzi dziennik AS.

Klub ze stolicy Hiszpanii już latem próbował pozyskać francuskiego zawodnika. Mimo złożenia dwóch ofert przez władze Realu Madryt, to ostatecznie nie zdołały one przekonać działaczy Paris Saint-Germain do rozstania z piłkarzem. Doniesienia na temat zmiany klubu przez piłkarza jednak nie milkną.

22-latek trafił do ekipy z Parku Książat latem 2017 roku. Najpierw na wypożyczenie, a później na zasadzie transferu definitywnego. Łącznie zawodnik kosztował 180 milionów euro. Mbappe jak na razie w PSG wystąpił w 180 spotkaniach, notując w nich 136 trafień.

Okazję do poprawienia dorobku strzeleckiego piłkarz będzie miał już we wtorkowy wieczór, gdy Paris Saint-Germain zmierzy się w roli gospodarza z Man City. Spotkanie odbędzie się na Parc des Princes. Mecz zacznie się o 21:00.

