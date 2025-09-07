Mbappe i Vinicius zablokowali hit! Man City planuje nową ofertę

10:01, 7. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fichajes

Kylian Mbappe oraz Vinicius Junior zablokowali odejście Rodrygo do Manchesteru City tego lata. Klub jednak ma zamiar wrócić z ofertą 80 milionów euro w zimie za gwiazdora Realu Madryt, o czym donosi serwis "Fichajes".

Kylian Mbappe i Vinicius
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius

Mbappe i Vinicius zablokowali odejście Rodrygo, ale to nie koniec

Real Madryt tego lata łączony był z odejściem kilku graczy. Jednym z nich był Rodrygo, który miał propozycje z Manchesteru City, ale finalnie zdecydował się pozostać w zespole Królewskich. Duża w tym zasługa Kyliana Mbappe oraz Viniciusa Juniora, którzy zablokowali odejście Brazylijczyka z Realu. Nie jest jednak powiedziane, że gwiazdor zostanie w zespole Los Blancos na kolejny sezon, a być może nawet już w zimie zmieni klub i dojdzie do hitowego transferu.

Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Manchester City nie ma bowiem zamiaru odpuścić sprowadzenia Rodrygo do swojego zespołu, a po słabym starcie sezonu w Premier League, ta myśl tylko się nasiliła. Real Madryt mógłby liczyć wówczas na ofertę w wysokości 80 milionów euro – tyle planują Obywatele wydać na pozyskanie nowego skrzydłowego.

Rodrygo w tym sezonie rozegrał pięć meczów, ale przełożyło się to raptem na 174 minuty spędzone na boisku. W tym czasie udało się 24-latkowi zanotować jedną asystę. Reprezentant Brazylii w poprzednim sezonie rozegrał jednak w sumie dla Realu Madryt 54 mecze, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 11 asyst. Skrzydłowy wyceniany jest aktualnie przez serwis „Transfermarkt” na 90 milionów euro, a jego umowa w Madrycie wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

