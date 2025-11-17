Mbappe poprosił o wielki transfer. Gigant w opałach

fot. Abaca Press Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe przekonuje Konate. Liverpool straci gwiazdora?

Real Madryt tego lata wzmocnił defensywę, sprowadzając trzech nowych zawodników. Na tym nie koniec, bowiem Xabi Alonso będzie kontynuował rewolucję w tej formacji. Na wylocie są David Alaba oraz Antonio Rudiger, więc pozyskanie jeszcze jednego środkowego obrońcy uchodzi za konieczne. Na szczycie listy życzeń znajduje się Ibrahima Konate, który może być dostępny w ramach wolnego transferu. Jego umowa z Liverpoolem wygasa za nieco ponad pół roku, a postępów w sprawie przedłużenia nie ma.

Konate nie zamierza podejmować pochopnych decyzji, a czas nie działa na korzyść Liverpoolu. Od stycznia gwiazdor będzie mógł podpisać kontrakt z nowym zespołem. Faworytem w tym wyścigu jest Real Madryt, bowiem gra na Santiago Bernabeu to marzenie reprezentanta Francji.

Kluczową rolę przy tej operacji niespodziewanie odgrywa Kylian Mbappe. To on namiętnie namawia swojego rodaka do przenosin. Zachowanie gwiazdora Realu Madryt wzbudza spory niepokój w obozie Liverpoolu, który powoli godzi się z losem, choć oczywiście zamierza do samego końca walczyć o względy Konate.

Real upatruje w Konate wymarzone wzmocnienie defensywy, a Mbappe aktywnie angażuje się w sprawę jego transferu. „El Nacional” sugeruje, że na ten moment francuskiemu obrońcy zdecydowanie bliżej do zmiany klubu i przyszłych występów w Hiszpanii.