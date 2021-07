Gwiazda odmówiła przedłużenia umowy. Chce odejść za darmo

Jak donosi L’Equipe, Kylian Mbappe zakomunikował włodarzom Paris Saint-Germain, że nie przedłuży wygasającej za rok umowy. Najbardziej wartościowy zawodnik na świecie chce kolejnego lata odejść za darmo.

Kylian Mbappe jest pożądany przez każdy wielki klub na świecie

Zawodnik jest związany umową z PSG do 2022 roku

Choć paryżanie robią wszystko, by sprostać oczekiwaniom Francuza, ten powiedział im ponoć, że nie zamierza przedłużać kontraktu i odejdzie za rok za darmo

Kylian Mbappe chce odejść z PSG za darmo!

Saga transferowa związana z Kylianem Mbappe wydaje się nie mieć końca i codziennie pojawiają się w niej nowe wątki. Tym razem, jednak, mogło dojść do istotnego przełomu. Jeden z największych światowych dzienników, francuski L’Equipe, poinformował bowiem, że 22-latek odmówił przedłużenia kontraktu z Paris Saint-Germain. Obecna umowa gwiazdy obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Wówczas Francuz zamierza odejść jako wolny gracz. Mbappe wie, że nawet takiego giganta, jak paryski klub, nie stać na to, by przetrzymać go przez cały sezon na ławce. Nie obawia się zatem o brak gry.

Potentat Ligue 1 jest jednak wściekły. Włodarze poszli już na wiele ustępstw, by zapewnić Mbappe odpowiedni poziom – zarówno sportowy, jak i finansowy. Odejście jednej z największych gwiazd światowej piłki za darmo wpłynie katastrofalnie na budżet Paris Saint-Germain. Zdecydowanie obniży to też prestiż klubu.

Negocjacje pomiędzy obiema stronami zostały wstrzymane kilka miesięcy temu. Jak informowaliśmy, musiał do nich wkroczyć sam Nasser Al-Khelaifi. Obsesją szejka było przedłużenie umów z dwiema największymi gwiazdami przed mistrzostwami świata w Katarze. Neymar złożył już podpis pod nowym kontraktem, ale wygląda na to, że Mbappe swoją przyszłość wiąże z dala od Paryża. Włodarze PSG będą jednak mieli kolejny rok, by przekonać do pozostania. Nie jest tajemnicą, że najmocniej zainteresowani sprowadzeniem do siebie gracza są rekordowi mistrzowie La Ligi, Real Madryt.

22-latek ma za sobą bardzo nieudane Euro 2020. Nie zdobył ani jednej bramki, zmarnował kilka dogodnych okazji, a w kluczowym momencie nie wykorzystał rzutu karnego, co kosztowało reprezentację Francji odpadnięcie z turnieju kosztem Szwajcarii.

