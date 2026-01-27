Mbappe i Bellingham nie chcą, żeby Real zatrudnił tego wielkiego trenera

12:14, 27. stycznia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Kylian Mbappe i Jude Bellingham to przeciwnicy zatrudnienia Jose Mourinho w Realu Madryt - poinformował El Nacional. Zawodnicy mają innych faworytów.

Jude Bellingham i Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Kylian Mbappe

Jose Mourinho nie przekonuje Mbappe i Bellinghama

Temat powrotu Jose Mourinho na Santiago Bernabeu znów pojawił się w gabinetach Realu, ale tym razem sprawa nie dotyczy wyłącznie zarządu. Opór ma płynąć prosto z szatni. Mbappe i Bellingham, czyli dwie największe gwiazdy drużyny, nie są entuzjastami takiego ruchu.

Obaj mają uważać, że styl pracy Portugalczyka nie pasuje do ich zespołu. Mourinho słynie z twardej ręki i dużej kontroli nad grupą, a to mogłoby ograniczyć swobodę na boisku, z której dziś korzystają liderzy ofensywy Realu. Piłkarze obawiają się, że ich wpływ na grę i liczby mogłyby na tym ucierpieć.

W zamian w szatni mają być inni faworyci. Najwięcej sympatii zbierają Zinedine Zidane i Juergen Klopp. Zidane to dla madryckiej drużyny postać doskonale znana, potrafiąca zarządzać wielkimi osobowościami i utrzymać równowagę w zespole pełnym gwiazd. Klopp z kolei kojarzy się z dynamicznym futbolem i umiejętnością wyciągania maksimum z piłkarzy ofensywnych, co ma szczególnie przemawiać do Bellinghama.

Sytuacja tworzy wewnętrzne napięcie. Część działaczy wciąż ceni profil Mourinho, ale przy tak mocnej pozycji Mbappe i Bellinghama ich głos trudno zignorować. Decyzja o nowym trenerze może więc stać się nie tylko wyborem sportowym, lecz także testem tego, jak duży wpływ na kierunek projektu mają największe gwiazdy Realu.

POLECAMY TAKŻE

Kennet Eichhorn
Real Madryt interesuje się niemiecką perełką. Duża konkurencja
Alvaro Arbeloa
Real podał kadrę na mecz z Benfiką. Czterech nieobecnych
Endrick
Real Madryt może sprzedać Endricka. Potęga oferuje 80 milionów euro