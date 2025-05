Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Maxim De Cuyper

Maxim De Cuyper może wylądować w Milanie lub Liverpoolu

Zarówno AC Milan, jak i Liverpool potrzebują wzmocnienia lewej obrony. Włosi szukają bowiem następcy lub zmiennika Theo Hernandeza, z kolei Anglikom przydałby się nowy wahadłowy, który powalczyłby o wyjściową jedenastkę z Andrew Robertsonem oraz Konstantinosem Tsimikasem. Tak się składa, że AC Milan i Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej staną do walki o jednego piłkarza, ponieważ obu klubom wpadł w oko Maxim De Cuyper z Club Brugge.

Jak ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 24-letni Belg podjął decyzję o spróbowaniu nowego wyzwania, a ewentualna przeprowadzka do Serie A lub Premier League to dla niego niezwykle kusząca perspektywa. Bardzo utalentowany obrońca jest wyceniany na ponad 20 milionów euro, więc wymienieni wyżej giganci z Półwyspu Apenińskiego oraz Wysp Brytyjskich muszą liczyć się z wyłożeniem na stół podobnej kwoty. Zapłacenie takich pieniędzy nie będzie dla nich żadnym problemem.

Ośmiokrotny reprezentant Belgii jest wychowankiem Club Brugge. Maxim De Cuyper w swoim macierzystym zespole spędził niemal całą dotychczasową karierę, z wyłączeniem lat 2021-2023, kiedy zdolny zawodnik przebywał na wypożyczeniu w KVC Westerlo. W trwającej kampanii wahadłowy rozegrał 51 meczów, zdobył 4 bramki oraz zaliczył 7 asyst. Kontrakt perspektywicznego defensora z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku i wszystko wskazuje na to, że ostatecznie nie zostanie wypełniony do końca.