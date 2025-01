Chelsea interesuje się francuskim piłkarzem. To wielki talent

Mathis Amougou to jeden z najlepszych pomocników młodego pokolenia we Francji. 19-latek znalazł się na celowniku Chelsea - donosi Santi Aouna z portalu Foot Mercato.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mathis Amougou wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu utalentowanych zawodników. Kilka godzin temu pojawiła się informacja, że Niebiescy zarzucili sieć na pomocnika Hellasu Verona, Redę Belahyane’a. Teraz w mediach możemy przeczytać, że kolejny piłkarz trafił na celownik londyńskiego giganta. Jak ujawnił Santi Aouna z portalu “Foot Mercato”, Chelsea jest zainteresowana pozyskaniem Mathisa Amougou, który na co dzień gra w AS Saint-Etienne.

Młodzieżowy reprezentant Francji ma 19 lat, mierzy 177 centymetrów i występuje na pozycji środkowego pomocnika. Mathis Amougou uchodzi za wielki talent, a włodarze angielskiego klubu widzą w tym zawodniku wzmocnienie swojego składu w niedalekiej przyszłości. Chelsea słynie ze świetnego skautingu, co udowadnia fakt, że w ostatnich latach do zespołu The Blues przeprowadzili się tacy piłkarze jak Noni Madueke, Marc Guiu, Romeo Lavia oraz Lucas Bergstrom.

Mathis Amougou, który może być kolejnym przyszłościowym nabytkiem Niebieskich, całą dotychczasową karierę spędził w swoim macierzystym klubie, AS Saint-Etienne. Urodzony w 2006 roku pomocnik regularnie gra w rozgrywkach Ligue 1, pomimo młodego wieku. Jego bilans w trwającej kampanii to 16 rozegranych meczów (767 minut spędzonych na boisku). Fachowy, niemiecki serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Mathisa Amougou na 5 milionów euro.

