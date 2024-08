SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Matheus Nunes

Matheus Nunes zamieni Manchester na Madryt?

Atletico Madryt podczas letniego okienka transferowego sprowadziło m.in. Juliana Alvareza z Manchesteru City. Niewykluczone, że oba kluby dobiją targu w sprawie kolejnej transakcji. Jak dowiedział się portal “The Athletic”, uwagę hiszpańskiego klubu przykuł bowiem Matheus Nunes, który może opuścić drużyną prowadzoną przez Pepa Guardiolę jeszcze przed zamknięciem okna.

16-krotny reprezentant Portugalii nie łapie się do pierwszego składu zespołu The Citizens, co chcieliby wykorzystać włodarze ze stolicy Hiszpanii. Atletico Madryt rozważa złożenie oferty za 26-letniego pomocnika. W grę najprawdopodobniej wchodzi roczne wypożyczenie, z ewentualną opcją wykupu. Ma to sens, gdyż Arthur Vermeeren ma opuścić ekipę Rojiblancos na rzecz Lipska.

Matheus Nunes występuje w barwach Manchesteru City od września 2023 roku, gdy przeniósł się na Etihad Stadium za 62 miliony euro z Wolverhampton Wanderers. W drużynie The Citizens panuje ogromna konkurencja, więc byłemu zawodnikowi Sportingu Lizbona nie jest łatwo o minuty.

Portugalczyk w koszulce angielskiego giganta rozegrał łącznie 31 meczów i zaliczył 5 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Matheusa Nunesa na około 50 milionów euro. Kontrakt pomocnika z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.