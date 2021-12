PressFocus Na zdjęciu: Juan Mata

Manchester United może w styczniu pożegnać się z jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w zespole – Juanem Matą. Na taki scenariusz liczą przedstawiciele Realu Sociedad, które liczą na przekonanie Czerwonych Diabłów do oddania im piłkarza za darmo.

Juan Mata rozegrał do tej pory w Manchesterze United 276 spotkań, ale w ostatnim czasie musi zadowolić się tylko rolą rezerwowego

Za pół roku Hiszpan będzie wolnym zawodnikiem, ale niewykluczone, że opuści Old Trafford już w styczniu

33-latek jest łączony z powrotem do ojczyzny

Real Sociedad zainteresowany Juanem Matą

Juan Mata w zespole Manchesteru United występuje od 2014 roku, ale jego rola w zespole w ostatnich sezonach systematycznie się zmniejsza. W obecnych rozgrywkach doświadczony Hiszpan ogranicza się do roli rezerwowego, co potwierdzają w liczby. Nie otrzymał ani jednej szansy występy na boiskach Premier League, na murawie pojawił się tylko dwukrotnie w spotkaniach Ligi Mistrzów.

Obecna umowa 33-latka z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do końca czerwca 2022 roku i nie zostanie przedłużona. Opuszczenie przez niego Old Trafford jest przesądzone, ale niewykluczone, że nastąpi to wcześniej niż latem przyszłego roku. Jak informuje The Sun w ostatnich dniach pojawiła się opcja jego powrotu do Hiszpanii.

Zainteresowany pozyskaniem Maty ma być szósty zespół tabeli La Liga Real Sociedad, który chce się wzmocnić przed drugą częścią sezonu i walka o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Doświadczonego pomocnika w swoim zespole chciałby mieć trener Imanol Alguacil i władze baskijskiego klubu poczynili już pierwsze kroki mające na celu sprowadzenie go do San Sebastian.

Real Sociedad oczekuje jednak od Manchesteru United możliwości pozyskania Maty bez sumy odstępnego. O ile Czerwone Diabły raczej nie będą stawały Hiszpanowi na przeszkodzie, to problematyczne może być zrzeczenie się przez Matę wynagrodzenia za ostatnie pół roku kontraktu. Klubu z San Sebastian nie stać również na zaoferowanie piłkarzowi podobnych warunków do tych, które ma na Old Trafford.

