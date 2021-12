PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Manchester United otrzymał ze strony Sevilli ofertę w sprawie transferu Anthony’ego Martiala, ale natychmiast ją odrzucił. Warunki zaoferowane przez hiszpański klub w sprawie wypożyczenia francuskiego napastnika nie zadowoliły Czerwone Diabły.

Manchester United bardzo szybko zareagował na ofertę Sevilli w sprawie wypożyczenia Anthony’ego Martiala

Czerwone Diabły na przystały na warunki przedstawione przez klub z Sewilli

Na przeszkodzie w osiągnięciu porozumienia stoi wysokie wynagrodzenie 26-letniego napastnika

Sevilla musi poprawić ofertę za Martiala

Anthony Martial w mijającym tygodniu poinformował władze Manchesteru United, że chciałby podczas styczniowego okna transferowego odejść z klubu. Poważnie zainteresowana jego pozyskaniem jest Sevilla, ale jeszcze w ostatni weekend Ralf Rangnick informował, że do klubu nie trafiła żadna oferta w tej sprawie.

To się jednak zmieniło na początku tygodnia. Sevilla przekazała na Old Trafford pierwszą ofertę, ale ta nie przekonała władz Manchesteru United. Hiszpański klub chciałby pozyskać Francuza na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, ale miał nadzieję na to, że Czerwone Diabły nadal będą pokrywały połowę wynagrodzenia piłkarza. Jak poinformował serwis goal.com takim rozwiązaniem w Manchesterze nie są jednak zainteresowani.

Wszystko wskazuje na to, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowanie, ale hiszpański klub nie dysponuje obecnie budżetem, który pozwoliłby na pokrywanie całego wynagrodzenia Martiala.

Martial jest piłkarzem Manchesteru United od 2015 roku, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2024 roku. W ostatnim czasie Francuz nie może liczyć na regularne występy i z tego powodu chciałby zmienić barwy klubowe.

Zobacz także: Manchester United może skorzystać na konflikcie w Lazio