Liverpool rezygnuje z wielkiego transferu. Porzucił negocjacje

Liverpool nie będzie ponownie starał się o pozyskanie Martina Zubimendiego, który poprzedniego lata odmówił angielskiemu klubowi - podaje strona TEAMtalk. To znakomita informacja dla Arsenalu oraz Realu Madryt.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Martin Zubimendi nie przejdzie do Liverpoolu

Liverpool od wielu miesięcy poważnie starał się o zakontraktowanie Martina Zubimendiego, a ostatniego lata naciskał, żeby ściągnąć 26-letniego pomocnika na Anfield Road. Zawarcie umowy między stronami było już o krok – angielski klub przekazał wówczas Realowi Sociedad, że aktywuje klauzulę odstępnego, ale przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie ostatecznie odmówił sam zawodnik. Jak podaje brytyjski serwis “TEAMtalk”, Liverpool nie ma zamiaru wracać do tematu transferu etatowego reprezentanta Hiszpanii.

To świetna wiadomość dla Arsenalu oraz Realu Madryt, którzy są na czele wyścigu o sprowadzenie Martina Zubimendiego. Wygląda na to, że defensywny pomocnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego wreszcie da się przekonać do zmiany otoczenia, a Kanonierzy i Królewscy są gotowi zapłacić za niego wymagane 60 milionów euro. Liverpool poczuł się źle potraktowany przez hiszpańskiego piłkarza, dlatego nie planuje rozpoczęcia ponownych negocjacje w sprawie pozyskania 26-latka.

Martin Zubimendi jest wychowankiem akademii Realu Sociedad. Urodzony w 1999 roku piłkarz dla swojej macierzystej drużyny rozegrał łącznie 2226 spotkań, zdobył 10 bramek i zaliczył 9 asyst. Dotychczas rozchwytywanemu zawodnikowi udało się wstawić do gabloty jedno trofeum – Puchar Hiszpanii – po który baskijska ekipa sięgnęła w kampanii 2019/2020. Warto dodać, że mierzący 181 centymetrów piłkarz był w składzie reprezentacji Hiszpanii, która wygrała mistrzostwa Europy w 2024 roku.