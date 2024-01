IMAGO / Lorraine O Sullivan / PA Images Na zdjęciu: Marten Kuusk

Marten Kuusk będzie reprezentował barwy GKS-u Katowice

27-latek na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z węgierskiego Ujpest

Obrońca ma na koncie 29 występów w reprezentacji Estonii

Oficjalnie: Marten Kuusk wzmocnił szeregi GKS-u Katowice

Pierwszy styczniowy transfer GKS-u Katowice stał się faktem. Klub za pośrednictwem oficjalnej strony oraz mediów społecznościowych ogłosił przyjście Martena Kuuska. Estończyk dołączył do pierwszoligowca na zasadzie transferu definitywnego, podpisując z nim półtoraroczny kontrakt.

Wejście w dobrym stylu 👌



𝗠𝗮̈𝗿𝘁𝗲𝗻 𝗞𝘂𝘂𝘀𝗸 🇪🇪 witamy w GieKSie!



INFO 👉 https://t.co/EQMTk78A1x pic.twitter.com/geoE2Hkr2l — GKS Katowice (@_GKSKatowice_) January 15, 2024

– (…) Podjęliśmy decyzję o transferze do klubu Martena Kuuska z Újpest FC. Marten jest reprezentantem Estonii, w piłce klubowej najwięcej sukcesów odnosił z Florą Tallinn, w której też rozegrał największą liczbę meczów. Zawodnik zbierał również cenne doświadczenie piłkarskie, grając w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Może występować na pozycji pół prawego i poł lewego środkowego obrońcy, co jest jego dodatkowym atutem. Po pozytywnym przejściu przedtransferowych badań medycznych oraz testów motorycznych, podpisaliśmy z zawodnikiem kontrakt – powiedział na łamach strony klubowej Dawid Dubas, dyrektor sekcji piłkarskiej GKS-u Katowice.

Marten Kuusk to etatowy reprezentant Estonii. W barwach drużyny narodowej rozegrał łącznie 29 spotkań.

