News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marcus Thuram zastąpi Darwina Nuneza w Liverpoolu?

Liverpool wiązał ogromne nadzieje z transferem Darwina Nuneza, który na Anfield Road trafił w 2022 roku za aż 85 milionów euro z Benfiki Lizbona. Póki co urugwajski napastnik nie spełnia jednak oczekiwań w zespole The Reds. Zatem niewykluczone, że angielski gigant rozstanie się wkrótce z 25-latkiem. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to Liverpool wybrał już ewentualnego następcę etatowego reprezentanta Urugwaju.

Oglądaj skróty meczów Liverpoolu [WIDEO]

Według włoskiego portalu “Calciomercato” uwagę klubu z Anfield Road przykuł Marcus Thuram, który robi furorę w barwach Interu Mediolan. O francuskiego snajpera zabiega co najmniej kilka europejskich drużyn, ale na czele wyścigu o podpis 27-latka ma być właśnie Liverpool. Sprowadzenie mierzącego 192 centymetry napastnika wiązałoby się z ogromnym wydatkiem, ponieważ klauzula odstępnego Marcusa Thurama wynosi 70 milionów funtów.

29-krotny reprezentant Francji z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Nerazzurrich od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Giuseppe Meazza na zasadzie wolnego transferu. Wówczas wygasł kontrakt gwiazdora z Borussią Monchengladbach, z czego postanowił skorzystać włoski potentat. Marcus Thuram błyskawicznie zaaklimatyzował się w Mediolanie, a jego dotychczasowe statystyki w Interze to 63 spotkania, 25 goli i 20 asyst.

Umowa syna Liliana Thurama z Nerazzurrimi obwiązuje do 30 czerwca 2028 roku.