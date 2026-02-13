Manchester United nieugięty. Tyle oczekuje od Barcelony za Rashforda

FC Barcelona posiada opcję wykupu Marcusa Rashforda za 30 milionów euro. Manchester United nie ma zamiaru obniżać tej ceny - informuje Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona nie otrzyma zniżki. Wykupi Marcusa Rashforda?

Marcus Rashford podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony na rok z Manchesteru United do Barcelony. Duma Katalonii zapewniła sobie opcję transferu definitywnego, którą może aktywować po zakończeniu aktualnego sezonu. Według informacji mediów zapis w umowie opiewa na 30 milionów euro. Angielski skrzydłowy w hiszpańskim zespole odbudował formę i odzyskał regularność gry. Jego przyszłość wciąż pozostaje jednak tematem intensywnych rozmów między klubami.

Choć FC Barcelona jest zadowolona z postawy 28-letniego atakującego, to chciałaby wynegocjować niższą cenę. Mimo nacisków włodarze Czerwonych Diabłów nie zamierzają jednak obniżać ustalonej kwoty odstępnego. Działacze z czerwonej części Manchesteru pozostają nieugięci i oczekują pełnych 30 milionów euro – donosi Ekrem Konur. Zatem jeśli mistrz La Ligi planuje zatrzymać Anglika na stałe, będzie musiał wyłożyć na stół całą sumę.

68-krotny reprezentant Synów Albionu w koszulce katalońskiej drużyny rozegrał 34 mecze, zdobył 10 bramek i zanotował 13 asyst. Mierzący 185 centymetrów napastnik stał się więc ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Sam piłkarz chętnie pozostałby na Camp Nou, aczkolwiek ostateczna decyzja będzie zależeć od możliwości finansowych Barcelony. Przyszłość gwiazdora wyjaśni w ciągu kilku najbliższych miesięcy.