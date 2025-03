Manchester United wycenił Marcusa Rashforda. Kwota robi wrażenie

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford dostępny za 60 milionów funtów

Podczas ostatniego zimowego okienka transferowego Marcus Rashford został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villi. Nowy trener drużyny Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – skreślił lewoskrzydłowego, dlatego ten podjął decyzję o zmianie otoczenia w poszukiwaniu regularnej gry. Wszystko wskazuje na to, że 61-krotny reprezentant Anglii nie wróci już na Old Trafford, ponieważ Manchester United najprawdopodobniej będzie dążył do definitywnego rozstania ze swoim wychowankiem.

Niewykluczone, że Aston Villa spróbuje wykupić Marcusa Rashforda, a jeśli klub z Birmingham z jakiegoś powodu nie zdecyduje się na taki krok, to 27-latek będzie dostępny na rynku dla innych drużyn. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik “Daily Star” wynika, że włodarze Czerwonych Diabłów wycenili już skrzydłowego, za którego nadchodzącego lata będą oczekiwać około 60 milionów funtów. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno angielski gwiazdor był łączony z Milanem, PSG czy Barceloną.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W trwającym sezonie Marcus Rashford rozegrał 33 spotkania, zdobył 7 bramek oraz zaliczył 7 asyst. Szkoleniowiec Aston Villi – Unai Emery – jest bardzo zadowolony z dotychczasowych występów atakującego i chciałby go mieć w swoim zespole na stałe. Warto dodać, że Marcus Rashford doskonale dogaduje się na boisku z innym zimowym nabytkiem drużyny Lwów – Marco Asensio. Obaj piłkarze stanowią obecnie o sile linii ataku ekipy The Villans.