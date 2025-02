Manchester United nie chce Rashforda. To dla niego najlepsza opcja

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford nie ma przyszłości w Manchesterze United

Marcus Rashford pod koniec 2024 roku zrozumiał, że jego przygoda na Old Trafford dobiega końca. Przyznał, że jest otwarty na nowe wyzwanie i zmianę otoczenia, co zbiegło się w czasie z brutalną decyzją Rubena Amorima, który odstawił go od kadry meczowej. W trakcie zimowego okienka Manchester United szukał rozwiązania, które będzie korzystne dla każdej ze stron. Rashfordem interesowało się wiele ekip, które na różnych etapach rezygnowały z prac nad transferem, głównie z przyczyn finansowych. Ostatecznie stanęło na wypożyczeniu do Aston Villi, więc ten mógł odbudować się w innym zespole z Premier League.

27-latek notuje imponujący start na Villa Park. Zabłysnął przede wszystkim w sobotniej potyczce z Chelsea – zaliczył dwie asysty, przyczyniając się do ważnej wygranej. Unai Emery jest zadowolony z tej współpracy, publicznie wychwalając Anglika. Wydaje się, że ten trafił do odpowiedniego otoczenia, gdzie może liczyć na wsparcie.

Formalnie Rashford dalej jest związany z Manchesterem United. Angielski gigant nie uwzględnia go jednak w swoich planach na przyszłość. Amorim przygotowuje się do kadrowej rewolucji, która pochłonie również obecnego napastnika Aston Villi.

Latem Rashford ma definitywnie opuścić Manchester United. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby dla niego pozostanie w Aston Villi. Podczas negocjacji uwzględniła oczywiście taką opcję w umowie – Anglik może zostać wykupiony za 48 milionów euro.