IMAGO / Valentina Claret Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka w obecnym sezonie zachował 9 czystych kont, w tym 7 z rzędu

Golkiper Nicei na pewno jest monitorowany przez większe kluby

Polak na razie jednak nie zaprząta sobie tym głowy

Marcin Bułka: Nie zastanawiam się, czy ktokolwiek mnie obserwuje

Marcin Bułka swoją postawą zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski. Niewykluczone, że 24-latek podczas listopadowego zgrupowania zaliczy debiut w drużynie narodowej, czego by sobie życzył. Golkiper Nicei rozgrywa kapitalną kampanię, co na pewno nie uchodzi uwadze lepszych zespołów. 24-latek spokojnie jednak podchodzi do przyszłości i ewentualnego transferu, ponieważ skupia się na teraźniejszości.

– Obecnie mam na koncie siedem czystych kont z rzędu. Mam nadzieję, że to nie koniec tej passy i liczę, że uda się podwoić liczbę spotkań. Niech ta seria trwa w kolejnych meczach. To wielka rzecz. Takie statystyki cieszą, ale mam satysfakcję z całokształtu, który przekłada się na dobrą grę i pozycję Nicei w tabeli – przyznał Marcin Bułka na antenie “TVP Sport”.

– Skupiam się na teraźniejszości. Nie zastanawiam się, czy ktokolwiek mnie obserwuje, czy myśli o transferze. Sezon jest długi, wiele może się wydarzyć, a zawsze lepiej oceniać po całokształcie – dodał bramkarz.