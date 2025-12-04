Manchester City na prowadzeniu. Gwiazdor bliski przeprowadzki

Manchester City wysunął się na prowadzenie w wyścigu o pozyskanie Marca Guehiego - ujawnił brytyjski portal Football Insider. Przeprowadzka stopera Crystal Palace jest możliwa już podczas zimowego okienka transferowego.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Marc Guehi zagra u Pepa Guardioli? Man City liderem wyścigu

Manchester City intensywnie przeczesuje rynek w poszukiwaniu następcy Johna Stonesa, który najprawdopodobniej opuści drużynę The Citizens po zakończeniu obecnego sezonu.

Pep Guardiola liczy na jakościowe wzmocnienie defensywy już w styczniu, aby potencjalny nowy zawodnik miał wystarczająco dużo czasu na adaptację przed kolejną kampanią. Hiszpański szkoleniowiec chce uniknąć sytuacji, w której zespół wchodzi w nowy sezon z luką kadrową na tak newralgicznej pozycji, jaką jest środek obrony.

W związku z tym na celowniku Manchesteru City znalazł się Marc Guehi. Według informacji brytyjskiego portalu „Football Insider” to właśnie 10-krotni mistrzowie Premier League są liderem zaciętego wyścigu o podpis defensora Crystal Palace.

25-letni Anglik byłby zimą dostępny za około 35 milionów funtów, natomiast latem mógłby odejść za darmo ze względu na wygasającą umowę. O Guehiego zabiegają również Liverpool, Manchester United, Inter Mediolan, Bayern Monachium, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona, co tylko potwierdza jego wysoką pozycję na rynku.

26-krotny reprezentant Anglii występuje w Crystal Palace od lipca 2021 roku, kiedy został sprowadzony z Chelsea za ponad 23 miliony euro. Obecnie pełni rolę kapitana ekipy Orłów – rozegrał dla niej 177 meczów, zdobywając 9 goli i notując 8 asyst. W swojej gablocie ma Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty, a wcześniej reprezentował także Swansea City.