FC Barcelona zagięła parol na gwiazdę Premier League

Marc Guehi, który latem ma stać się wolnym agentem, wzbudził zainteresowanie Barcelony. Klub ze stolicy Katalonii planuje powalczyć z innymi gigantami o podpis angielskiego stopera - przekonuje brytyjska gazeta The Sun.

Marc Guehi łączony z Barceloną

Marc Guehi ma ważny kontrakt z Crystal Palace jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a sam zawodnik potwierdził już, że nie zamierza przedłużać wygasającej umowy. Oznacza to, iż Anglik opuści londyński klub albo najbliższej zimy, albo latem przyszłego roku.

Po zakończeniu tego sezonu stoper byłby dostępny za darmo, co naturalnie wzbudza ogromne zainteresowanie czołowych europejskich drużyn szukających wzmocnienia defensywy bez konieczności ponoszenia kosztów transferu.

Dotychczas 25-letni obrońca był głównie łączony z Liverpoolem, Manchesterem City, Manchesterem United, Bayernem Monachium, Interem Mediolan, Realem Madryt oraz Atletico Madryt. Teraz – jak poinformował brytyjski dziennik „The Sun” – do walki o jego podpis dołączyła również FC Barcelona.

Kataloński klub, borykający się wciąż z problemami finansowymi, dostrzega świetną okazję w sprowadzeniu Guehiego bez kwoty odstępnego, co na pewno znacząco ułatwiłoby ewentualne przeprowadzenie takiego ruchu.

26-krotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w koszulce Crystal Palace od lipca 2021 roku, kiedy to został wykupiony z Chelsea za ponad 23 miliony euro. Obecnie pełni rolę kapitana drużyny Orłów – do tej pory rozegrał dla niej 177 meczów, zdobywając 9 bramek i notując 8 asyst. Marc Guehi wstawił do swojej gabloty Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Wcześniej bronił także barw Swansea City.