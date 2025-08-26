Manchester City otrzymał propozycję. Ten zawodnik może odejść

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Crystal Palace złożyło ofertę za Manuela Akanjiego

Manuel Akanji w ostatnich tygodniach znalazł się na celowniku wielu klubów, co nie może dziwić, biorąc pod uwagę jego ogromne doświadczenie i duże umiejętności. Jeszcze niedawno defensor Manchesteru City był bardzo poważnie łączony z przenosinami do Galatasaray Stambuł, jednak transfer do Turcji ostatecznie upadł. Jak podają media, to sam zawodnik nie był przekonany do takiego kierunku, co zamknęło rozmowy między stronami. Aczkolwiek nie oznacza to, że 30-letni Szwajcara na pewno zostanie na Etihad Stadium – nadal możliwe jest odejście piłkarza jeszcze w trwającym letnim okienku transferowym.

Według informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „The Sun” do gry o Manuela Akanjiego wkroczyło Crystal Palace, które zdecydowało się złożyć oficjalną ofertę opiewającą na 15 milionów funtów. Londyńska drużyna od dawna rozgląda się za wzmocnieniem defensywy i wierzy, że 71-krotny reprezentant Szwajcarii byłby gwarancją jakości. Na ten moment trudno jednak przesądzać, czy Manchester City zdecyduje się przyjąć tę propozycję. Wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu kilku najbliższych dni, a kluczowe będą zarówno negocjacje pomiędzy klubami, jak i stanowisko samego piłkarza.

Akanji od momentu dołączenia do Manchesteru City w 2022 roku z Borussii Dortmund szybko zyskał uznanie Pepa Guardioli. Hiszpański szkoleniowiec ceni przede wszystkim jego wszechstronność – zawodnik może występować zarówno w środku obrony, jak i na prawej stronie defensywy. W barwach ekipy The Citizens szwajcarski stoper rozegrał łącznie 136 spotkań, zdobył 5 bramek oraz zaliczył 3 asysty. Środkowy obrońca wstawił do gabloty dwa mistrzostwa Anglii i jedną Ligę Mistrzów. Przypomnijmy, że drużyna Obywateli triumfowała w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach w sezonie 2022/2023.