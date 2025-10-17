Zirkzee może odejść z Manchesteru United. Dwa kluby w grze

11:47, 17. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Times

Manchester United po transferze Benjamina Sesko odstawił Joshuę Zirkzeego od regularnej gry. Holenderski napastnik myśli o odejściu już zimą - informuje "The Times".

Joshua Zirkzee
fot. News Images LTD Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Manchester United pożegna napastnika? Powrót do Serie A możliwy

Manchester United w pewnym momencie miał tego lata w kadrze trzech napastników. Oprócz sprowadzonego Benjamina Sesko, byli to także Rasmus Hojlund oraz Joshua Zirkzee. Jasne stało się, że jeden z nich opuści Old Trafford, gdyż nie będzie miał szans na grę. Wybór padł na Duńczyka – ten trafił na wypożyczenie do Napoli, gdzie błyskawicznie się odbudował. Wiele wskazuje na to, że pozostanie w ekipie Antonio Conte, gdyż ta go wykupi.

Odejście Hojlunda nie poprawiło notowań Zirkzeego. Ruben Amorim konsekwentnie stawia na Sesko, natomiast Holender wystąpił tylko w czterech meczach, za każdym razem wchodząc na murawę z ławki rezerwowych. Nie jest to dla niego korzystna sytuacja, dlatego zimą Czerwone Diabły mogą stracić kolejnego snajpera.

Zirkzee myśli o powrocie do Serie A, gdzie radził sobie bardzo dobrze. W barwach Bologni zapracował na transfer do Manchesteru United, który z perspektywy czasu można już uznać za nieudany. Przykład Hojlunda pokazał, że po opuszczeniu Old Trafford można wrócić do formy, dlatego włoskie kluby są skłonne dać szansę 24-latkowi. „The Times” uważa, że jego nazwisko znajduje się na listach życzeń AS Romy oraz Como. Obie drużyny chcą skorzystać z okazji i go wypożyczyć. Dla Zirkzee regularna gra jest kluczowa, gdyż marzy o występach na przyszłorocznym mundialu.

