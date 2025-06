Manchester United zamierza latem dokonać poważnych wzmocnień. Jak się okazuje, jeden z ich tropów transferowych prowadzi do Paris Saint-Germain. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Warren Zaire-Emery - podaje "TEAMtalk".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Warren Zaire-Emery na celowniku Manchesteru United

Manchester United ma za sobą kompromitujący rok. Zespół pod wodzą Rubena Amorima kompletnie zawiódł, przez co władze z Old Trafford planują dokonać wielu wzmocnień podczas letniego okienka transferowego. Wiele się mówi o napastnikach, którzy są na celowniku Czerwonych Diabłów. Wśród kandydatów do przyjścia wymienia się prawdopodobnie najczęściej Viktora Gyokeresa i Victora Osimhena.

Tymczasem z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester United planuje również dokonać wielkiego wzmocnienia środka pola. Otóż na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów. A jest nim Warren Zaire-Emery z Paris Saint-Germain. Warto zaznaczyć, że pomocnik jest też na radarze Arsenalu.

Paris Saint-Germain tak łatwo nie odda Warrena Zaire-Emery’ego, ponieważ sam Luis Enrique wiąże z piłkarzem spore nadzieje. Mistrzowie Francji rzucili zatem zaporową wycenę pomocnika, która wynosi aż 100 milionów euro. Taką kwotę zatem będzie musiał wyłożyć na stół Manchester United, jeśli chce pozyskać 19-latka.

Warren Zaire-Emery w minionym sezonie rozegrał 51 spotkań w barwach Paris Saint-Germain. W tym czasie reprezentant Francji zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.