Arsenal chce zawodnika PSG. Zaporowe żądania giganta

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Warren Zaire-Emery łączony z Arsenalem

Arsenal planuje wzmocnienia w środku pola podczas letniego okna transferowego, a jednym z kandydatów do dołączenia do drużyny Mikela Artety jest Warren Zaire-Emery z Paris Saint-Germain. 19-letni pomocnik uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia we Francji i nazwisko znalazło się na radarze wicemistrzów Anglii.

Zaire-Emery już od kilku sezonów budzi zachwyt ekspertów. We Francji jego potencjał porównywany jest nawet do Kyliana Mbappe. Choć w PSG ma status jednego z najbardziej obiecujących zawodników, nie zawsze jest pierwszym wyborem trenera Luisa Enrique, głównie ze względu na dużą konkurencję w środku pola.

Według medialnych informacji, mistrzowie Francji wyceniają swojego pomocnika na około 100 milionów euro, co jasno pokazuje, jak bardzo cenią sobie jego umiejętności. Klub zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania, ponieważ oprócz Arsenalu, Zaire-Emery przyciąga uwagę takich gigantów jak Chelsea, FC Barcelona oraz Liverpool.

Na ten moment paryżanie nie są skłonni rozważać sprzedaży swojego wychowanka. Arsenal dopina już szczegóły w sprawie transferu Martina Zubimendiego z Realu Sociedad, ale Arteta chce mieć szeroki wachlarz możliwości w linii pomocy. Zaire-Emery w zakończonym sezonie 2024/25 rozegrał 50 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i dołożył dwie asysty. Jego umowa na Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2029 roku.