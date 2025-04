Manchester United rozgląda się za transferami. Jeden z tropów prowadzi do Serie A. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Yann Bisseck z Interu Mediolan - przekazuje "Fichajes".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Yann Bisseck na radarze Manchesteru United

Manchester United w miniony czwartek zapewnił sobie awans do półfinału Ligi Europy. Podopieczni Rubena Amorima jednak przeszli prawdziwy horror, ponieważ w dogrywce musieli odrabiać dwubramkową stratę do Olympique Lyonu. Finalnie Czerwonym Diabłom udało się dokonać niemożliwe i wyeliminowali Francuzów. Te rozgrywki są jedynymi, które mogą uratować sezon na Old Trafford.

Bardzo słaby sezon sprawia, że władze Manchesteru United zaczęły już rozglądać się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, Czerwone Diabły przeczesują rynek Serie A. Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Yann Bisseck z Interu Mediolan.

Niemiecki defensor jest niezwykle utalentowanym graczem. 24-latek wciąż jednak pozostaje zawodnikiem rezerwowym w drużynie mistrza Włoch. Wszechstronność wychowanka FC Koln sprawiła, że Manchester United zwrócił na niego uwagę. Wspomniane źródło zaznacza, że kwota transferu może wynieść aż 60 milionów euro.

Yann Bisseck w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Interu Mediolan. W tym czasie reprezentant Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także trzy asysty.